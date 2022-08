Indische zeekoe uitgestorven verklaard in China, wereldwijde uitsterving gevreesd

De Doejong, ook bekend als de Indische zeekoe, is door onderzoekers uitgestorven verklaard in China. Het zeezoogdier werd al langer bedreigd door de vernietiging van zijn belangrijkste voedselbron: zeegrasbedden.

"Ons nieuwe onderzoek bevat sterke bewijzen dat een charismatisch zeezoogdier in China is uitgestorven. Helaas opnieuw door menselijke activiteit", zegt een van de wetenschappers tegen The Guardian.