Genoeg geld opgehaald voor standbeeld van gedode walrus Freya

Een inzamelingsactie om een standbeeld te laten maken van de onlangs gedode walrus Freya, heeft woensdag haar streefbedrag gehaald.

Zo'n 1.280 dierenliefhebbers zamelden meer dan 200.000 Noorse kronen (20.000 euro) in. Het streefbedrag werd binnen enkele dagen gehaald.

De walrus dook eind vorig jaar op bij onder meer Harlingen, Den Helder en Schiermonnikoog. Sinds medio juni zwom het dier in de wateren rond Oslo.

Volgens initiatiefnemer Erik Holm moet het standbeeld voor eens en altijd duidelijk maken "dat we de natuur niet altijd kunnen of mogen doden en verwijderen wanneer deze in de weg staat".