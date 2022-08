Opvangcentra snappen niet waarom walrus Freya gedood is

Dierenopvangcentra SOS Dolfijn en Zeehondencentrum Pieterburen begrijpen niet waarom de Noorse autoriteiten walrus Freya hebben gedood . "Nu is ze dood, terwijl er ook andere opties waren", zegt Annemarie van den Berg van het Zeehondencentrum tegen NU.nl.

Door Joost ter Bogt

Freya dook eind vorig jaar op bij Harlingen, Den Helder en Schiermonnikoog. Sinds juni zwom het dier in wateren rond de Noorse hoofdstad Oslo. Daar liet ze meerdere bootjes zinken door erop te klimmen en een dutje te doen. Ook viel ze kleinere dieren aan en werd ze op haar beurt door kinderen bekogeld met stenen en stokken. Daarom werd besloten het dier af te maken.

De autoriteiten in Noorwegen waarschuwden eerder deze week al dat het dier eventueel gedood kon worden als mensen haar niet met rust lieten. Ze zou gestrest zijn en te weinig slapen. Hierdoor zou haar gezondheid achteruit zijn gegaan. Bovendien zou ze een gevaar voor mensen zijn.

'Ze was uit zichzelf vertrokken'

"De situatie in Noorwegen was inderdaad niet veilig", reageert Van den Berg. "Door het speelgedrag van Freya kon ze een gevaar voor mensen zijn, bijvoorbeeld door ze onder water te drukken. Dat moest inderdaad veranderen."

Maar dat had absoluut niet moeten gebeuren door het dier te doden, vindt ze. "Het patroon van Freya was duidelijk. Ze verplaatste zich de afgelopen tijd iedere keer weer naar andere gebieden. Daarom hadden ze op z'n minst kunnen wachten tot ze uit zichzelf weg was gegaan."

Afmaken zou diervriendelijk gebeurd zijn

Freya werd gedood omdat verplaatsen moeilijk en duur zou zijn. Het afmaken is op een diervriendelijke manier gebeurd, zei directeur visserij Frank Bakke-Jensen van de Noorse Fiskeridirektoratet. Die instelling was verantwoordelijk voor het doden van het dier.

Sander van Dijk, hoofd educatie bij het Zeehondencentrum Pieterburen, sluit zich aan bij het standpunt van Van den Berg. "Als ze uit zichzelf weg was gegaan en dan alsnog aan haar slechtere gezondheid was overleden, was dat tenminste op een natuurlijke manier gebeurd." Hij begrijpt niet dat het dier gedood is. Ze hadden haar ook gewoon kunnen verplaatsen zegt hij. "Ook als dat duur was geworden."

Als wachten tot het dier zelf zou zijn weggegaan of haar verplaatsen toch niet mogelijk zou zijn geweest, dan was er ook nog een derde mogelijkheid, zegt Van den Berg. "De autoriteiten hadden ook kunnen proberen het dier weg te jagen. Bijvoorbeeld met harde geluiden. Dan was ze wellicht uit zichzelf weggegaan en had ze nu nog geleefd."

