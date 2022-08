Walrus Freya gedood omdat mensen het dier niet met rust lieten

Directeur visserij Frank Bakke-Jensen van de Noorse instelling Fiskeridirektoratet zegt dat de walrus moeilijk te verdoven en verplaatsen was. Daarom is gekozen voor euthanasie.

Hij vertelt in de krant dat in de Oslofjord verschillende gevaarlijke situaties waren ontstaan. Zo kwamen mensen te dicht bij Freya, waardoor ze het gevaar liepen aangevallen te worden. Verder gooiden kinderen stenen en stokken naar het dier.

Hoe het dier is gedood, is niet bekendgemaakt. Wel is het op een diervriendelijke manier gebeurd, benadrukt Bakke-Jensen. De walrus is overgedragen aan dierenartsen die haar nu gaan onderzoeken.