Noorwegen overweegt euthanasie voor walrus Freya die ook in Nederland opdook

Noorse autoriteiten zeggen dat ze overwegen om walrus Freya te euthanaseren. Het dier dat eind vorig jaar bij onder meer Harlingen, Den Helder en Schiermonnikoog opdook, zwemt nu in de buurt van Oslo. Daar trekt zij zo veel bekijks dat het voor zowel mens als dier gevaarlijk dreigt te worden.

Mede daarom overwegen Noorse autoriteiten nu strengere maatregelen. "Euthanasie is een realistisch alternatief", zegt een woordvoerder namens lokale vissersbedrijven tegen The Guardian . Zo zou de gezondheid van de walrus door de stress achteruit zijn gegaan en slaapt het dier te weinig.

Walrussen leven in het noordpoolgebied, maar soms maakt een dier een verre zwemtocht. Toen Freya in september vorig jaar bij Schiermonnikoog werd opgemerkt, was er al 23 jaar lang geen walrus in Nederlandse wateren gezien. Ook zwom Freya langs Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.