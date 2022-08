Droogte bezorgt muggen lastige zomer, maar overlast verschilt lokaal

De muggenoverlast lijkt dit jaar minder te zijn dan in voorgaande jaren. Dat komt vooral door de aanhoudende droogte, zegt bioloog en muggendeskundige Bart Knols tegen NU.nl. Wel kan er een fors verschil zitten tussen het aantal muggen in de stad en het aantal muggen op het platteland.

Door Robbert van der Linde

Muggen planten zich voort in stilstaand water. Dat kan in beekjes en poelen, maar ook in bijvoorbeeld regentonnen, met water gevulde autobanden en zelfs zwembadjes. Door de kleine hoeveelheid neerslag van de afgelopen tijd zijn er voor muggen minder van dat soort plekken om eitjes te leggen en larven te laten ontwikkelen.

Door de combinatie van droogte en warmte vallen ook veel beken, poelen en andere plekken met water droog. "Wanneer dat gebeurt, hebben muggen dus nog minder plekken die geschikt zijn als broedplaats", zegt Knols.

De muggendeskundige wijst erop dat de warmte voor de mug ook een positief gevolg heeft. "Muggen zijn koudbloedig, dus ze gedijen goed in warmte. In warmer water versnelt de ontwikkeling van ei naar larf en redden meer muggen het tot volwassenheid. Ze reproduceren zich ook sneller."

Ook het droogvallen van beekjes kan gunstig uitpakken voor muggen. "Wanneer er te weinig water is voor vissen en andere waterdieren, zijn er minder roofdieren die op muggen jagen. Dan wordt de muggenpopulatie niet meer op een natuurlijke manier onder controle gehouden."

Zelfs als de muggen de droogte overleven, leidt dat niet per se tot overlast. "We hebben in Nederland zo'n 35 soorten steekmuggen. Die zijn lang niet allemaal geïnteresseerd in het bijten van mensen", legt Knols uit. Veel muggen stellen zich tevreden met het bijten van vogels. Bovendien sterft het grootste deel van de muggen die deze droge zomer overleven in de winter.

Verschil tussen stad en provincie

Het is volgens Knols te kort door de bocht om van een 'goede' of 'slechte' zomer voor muggen in Nederland te spreken. "Het hangt er maar net vanaf waar je je bevindt", zegt Knols. "Midden in de stad valt het altijd wel mee, omdat daar vaak minder stilstaande waterbronnen zijn dan in de provincie. Maar het is dus niet zo dat het hele land meer of minder last van muggen heeft."

De website Muggenradar, waar mensen kunnen melden hoeveel overlast ze hebben van muggen, zag 40 procent minder meldingen dan vorig jaar. Maar de radar is volgens Knols niet nauwkeurig genoeg, omdat de definitie van overlast ook per persoon verschilt.

"Sommige mensen zien één mug en melden dat meteen. Als je heftiger reageert op muggensteken, ben je ook eerder geneigd dat te melden. Dan lijkt het aantal meldingen groot, terwijl de overlast niet meer of minder is dan voorgaande jaren."

