Hoedjes vastgelijmd aan duiven in Amsterdam: 'Geen grappige actie'

Bij een nog onbekend aantal duiven in Amsterdam zijn roze hoedjes op de hoofdjes vastgelijmd. Vrijdag verschenen op social media als Instagram en TikTok beelden van duiven met hoedjes. De hoedjes en de lijm kunnen levensgevaarlijk zijn voor de dieren.

Door Eimert Pruis

"Dit is geen grappige spontane actie meer", zegt een geschrokken medewerker van de vrijwilligersgroep Stadsduiven Hulp Nederland. "We denken niet dat één persoon dit heeft gedaan. Dit is van tevoren bedacht. Hoe kom je ook aan die kleine hoedjes?"

Iemand van de groep zag een foto van een duif met een hoed op Insta-stories. Later kwamen ze steeds meer beelden tegen van de vogels met vastgelijmde hoedjes. "Iedereen doet tegenwoordig alles voor de likes. Een foto van een duif in het Vondelpark had al 6.500 likes."

Uiteindelijk kon op basis van beelden een duif worden gevangen en is het hoedje en lijm op de veiligst mogelijke manier verwijderd. Het hoedje en de lijm zijn allebei levensgevaarlijk voor de duif.

Duiven zien niet meer goed door de hoedjes

"Duiven kijken 360 graden en kunnen door het hoedje niet goed meer om zich heen kijken", zegt de vrijwilliger. "Dat is in het drukke Amsterdam met al het verkeerd al bijna dodelijk. Daarnaast is de lijm ook heel schadelijk. Duiven hebben hele gevoelige ademhalingssystemen. Als ze de lijm inhaleren gaan ze dood. We zagen ook dat er geknoeid was met de lijm en dat die bijna in de ogen van de duiven was gekomen. Dan raken ze blind en dat overleven ze niet."

De vrijwilligersgroep gaat maandag weer actief op zoek naar duiven met vastgelijmde hoedjes. Op social media zagen ze veel andere duiven, maar die hebben ze nog niet kunnen vangen. "We zien ook duiven met uitgetrokken veren. Het gaat van kwaad tot erger."

Stadsduiven Hulp ziet er echt de grap niet van in. "Dit lijkt op een actie in 2020 in Las Vegas. Bij een Trump-rally liepen er toen tientallen duiven met hoedjes op. Het lijkt deze keer om een feest of evenement te gaan. Omdat de hoedjes roze zijn heeft het misschien wel met de afgelopen Pride te maken."

De organisatie doet een oproep aan mensen die de duiven zien of beelden van duiven tegenkomen op social media om dat bij de vrijwilligersgroep via Facebook te melden. Zij hopen op deze manier zoveel mogelijk duiven te bevrijden van hun hoedje.

Aanbevolen artikelen