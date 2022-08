Wolven een gevaar voor de mens? 'Dat is een groot misverstand'

In Park De Hoge Veluwe zijn voor het eerst wolvenwelpen gezien en ook elders is de eerste wolvenroedel gesignaleerd . Op ons reactieplatform NUjij ontstond veel discussie over eventueel gevaar voor mensen. "Dat is eigenlijk een groot misverstand", zegt ecoloog en wolvenexpert Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging.

Door Joost ter Bogt

In Nederland zijn, sinds de wolf ons land 150 jaar geleden verliet, inmiddels vier wolvenroedels gezien. Drie daarvan leven op de Veluwe, één leeft rond de grens van Drenthe en Friesland. De dieren zijn geregeld onderwerp van discussie, omdat ze bijvoorbeeld schapen aanvallen. Ook vormen ze een gevaar voor moeflons op de Veluwe.

Maar voor mensen is dat gevaar er niet, vertelt Lelieveld. "Het idee dat wolven een gevaar zijn voor mensen stamt uit oude volksverhalen. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het gevaar er de afgelopen twee eeuwen eigenlijk niet meer is."

Ooit was dat anders, vertelt hij. Dat kwam dan vaak door hondsdolheid, of doordat de dieren te maken hadden met voedselschaarste en extreme weersomstandigheden. "Van beide is geen sprake meer. Hondsdolheid komt bijna niet meer voor in Europa. Bovendien is in Nederland, gezien de hoge wildstand, absoluut geen sprake van voedselschaarste."

Daar komt nog iets anders bij, vertelt Lelieveld. "Sinds de middeleeuwen doden we in Europa wolven die agressie vertonen naar mensen." Doordat we die dieren al honderden jaren doden, blijven de schuwste wolven over. "Ze hebben van generatie op generatie geleerd om schuw te zijn, omdat ze anders gevaar liepen."

'We moeten leren leven met de wolf'

Wolven leven in de wilde natuur, maar laten zich ook wel eens daarbuiten zien. "Ze lopen bijvoorbeeld over bruggen en door fietstunnels". In een zeldzaam geval zijn ook beelden opgedoken van wolven in woonwijken.

Dat doet wolven niet graag uit zichzelf. Het is ook absoluut niet iets om je zorgen over te maken. "Wolven komen weleens in dat soort gebieden, maar dat komt dan vaak door het feit dat ze ergens anders van zijn geschrokken. Ze hebben dan simpelweg de verkeerde afslag genomen. Bovendien zijn wolven dan vaak erg gestrest, en zullen ze meteen wegrennen als ze mensen zien."

Gevaar voor kinderen is er ook niet, vertelt Lelieveld. "Die kunnen prima buitenspelen." Wolven met welpen vormen geen groter gevaar. "Die moet je natuurlijk niet benaderen, maar ze worden niet agressief als je dat wel zou doen. Ze zullen de mens zelfs dan meestal niet durven benaderen."

Volgens Lelieveld staat het vast dat de wolvenpopulatie in Nederland de komende jaren toe gaat nemen. Ook dan zal voor mensen, zo is zijn verwachting, geen gevaar ontstaan. Wel benadrukt hij dat we rekening moeten houden met de dieren, en met hun aanwezigheid. "We moeten leren leven met de wolf. En we moeten ook realistisch zijn over de kans dat iets gebeurt. Er gaan wereldwijd meer mensen dood door een vallende kokosnoot dan door een aanval van een wolf."

