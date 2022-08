Voor het eerst wolvenwelpen gezien in Park De Hoge Veluwe

In het Nationaal Park De Hoge Veluwe zijn twee wolvenwelpen gezien, meldt de Zoogdiervereniging zaterdag. In het omheinde gebied liepen al wolven rond, maar een roedel was er nog niet. Het is de eerste keer dat er jongen zijn gezien in het park sinds de diersoort terug is in Nederland.

Door Joost ter Bogt

Het is nog niet duidelijk wie de ouders zijn van de twee welpen die op een foto zijn waargenomen. Mogelijk komen de ouders van elders uit het natuurgebied. De vader kan één van de jongen zijn van een wolvenroedel die zich in het noorden van de Veluwe bevindt.

De Hoge Veluwe is het gebied van de Veluwe waar mensen alleen met een kaartje naar binnen mogen. Het gebied is omheind, maar de uitdaging om hekwerk te omzeilen "valt voor de wolf kennelijk wel mee", zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging tegen NU.nl.

In het gebied leven naast wolven ook moeflons. Dat zijn schapen die oorspronkelijk niet in Nederland leefden. Ze komen van oorsprong voor op Sardinië en Corsica, maar zijn honderd jaar geleden uitgezet op de Veluwe.

Door de komst van de wolf naar de Veluwe lopen de dieren gevaar. Wolven jagen er namelijk op. "Normaal zijn moeflons een half jaar na de komst van een wolf al helemaal weg. Dat de diersoorten inmiddels al zo lang samenleven in het gebied, is vrij bijzonder", zegt Lelieveld.

Vorig jaar ontstond ophef door de komst van de wolf naar het park. De baron van het gebied, Seger Emmanuel, wil de dieren buiten het park houden. Hij is bang dat moeflons uitsterven en dat edelherten in het gebied meer in roedels gaan leven. Als dat gebeurt zijn ze minder zichtbaar voor publiek.

Nu vier wolvenroedels gesignaleerd in Nederland

Mogelijk leven de dieren al langere tijd naast elkaar, omdat de schapen dicht bij paden blijven. Daar komen wolven niet zo gauw, vertelt Lelieveld. Of de moeflons nu meer gevaar lopen nadat er ook welpen zijn geboren in het gebied, is afwachten, vertelt hij. "Dat de wolven er welpen werpen, laat in ieder geval duidelijk zien dat ze graag in het gebied verblijven."

De roedel is de vierde in Nederland sinds de wolf terug is. In totaal zijn er drie op de gehele Veluwe en eentje erbuiten. Die werd recentelijk gezien rond de grens van Drenthe en Friesland, bleek afgelopen maandag.

De Zoogdiervereniging roept bezoekers van de Veluwe op de toegangsregels van de gebieden te volgen om ervoor te zorgen dat de welpen niet worden gestoord. De dieren zijn in de eerste maanden erg gevoelig voor verstoring. Ook kan de aanwezigheid van mensen ervoor zorgen dat de ouders de dieren niet meer durven te benaderen, waardoor ze onbeschermd blijven tegen vossen of andere dieren.

Aanbevolen artikelen