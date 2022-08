Tweekoppige schildpad geboren in Putten, dier heeft goede kans om te overleven

In het Gelderse Putten is een tweekoppige schildpad geboren, meldt dierenkliniek AniCura Stroowaert in Oud-Beijerland. Op basis van een CT-scan die donderdagochtend is gemaakt, blijkt volgens de kliniek dat de schildpad één hart en één maagdarmkanaal heeft. Dat is gunstig voor de levensverwachting van het dier, aldus AniCura.

Door onze nieuwsredactie

Sorte, zoals het dier is gedoopt, is een sporenschildpad. Het reptiel werd vorige week maandag geboren bij een hobbykweker uit Putten. Sorte (Portugees voor 'geluk') heeft twee koppen, vier voorpoten, twee achterpoten en twee staartjes. Ook komt uit de CT-scan naar voren dat het dier twee halswervelkolommen en twee luchtpijpen heeft.

Als het hele lijf van Sorte uit twee stelsels had bestaan, had het reptiel twee keer zoveel kans gehad op ziektes en dus sterfte, legt dierenarts Anton Fennema van AniCura uit. Het feit dat het dier één hart en één maagdarmkanaal heeft, vergroot dus de kans op een lang leven. Het is nog niet duidelijk of Sorte een mannetje of een vrouwtje is. Het dier weegt 34 gram.

Volgens AniCura is het de eerste keer dat er een tweekoppige schildpad in Nederland is geboren. In België werd een aantal jaar geleden de tweekoppige schildpad Kianga geboren, maar verder is het een vrij uniek fenomeen, aldus de dierenkliniek.

In de vrije natuur zou een tweekoppige schildpad nooit overleven, zegt dierenarts Sandra Vink. "Als het ene hoofd iets anders wil dan het andere, dan functioneert zo'n dier niet meer. Bij een hobbykweker die goed voor zijn schildpadden zorgt, is dat probleem er niet. Daar krijgt het z'n eten en drinken aangereikt."

Het dier kan uiteindelijk zo'n 100 kilo gaan wegen en 150 jaar oud worden. Vink: "Dat is gelijk ook de reden dat je er goed over na moet denken als je overweegt een schildpad als huisdier te nemen. Ze hebben goede voeding nodig en ook veel ruimte."

