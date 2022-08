Beloega gezien in Franse Seine, terwijl dolfijn normaal in noordpoolgebied leeft

Sinds kort zwemt er een beloega in de rivier de Seine in het noordwesten van Frankrijk. Dat is erg opvallend, want normaal gesproken leeft de witte dolfijn in de ijskoude wateren rond de Noordpool.

Door onze nieuwsredactie

De walvisachtige werd dinsdag voor het eerst gezien in het departement Eure in Normandië. De lokale autoriteiten hebben mensen gevraagd het dier niet te benaderen. Experts onderzoeken of de beloega gezond is of iets mankeert.

Helemaal zorgwekkend hoeft de situatie niet te zijn. Hoewel de witte dolfijnen normaal gesproken in ijskoud water leven, zakken ze af en toe richting het zuiden af. Ze kunnen ook tijdelijk in zoet water leven.

Onlangs kreeg de Seine al bezoek van een orka. Pogingen om het dier terug naar zee te leiden mislukten. De orka was ernstig ziek en stierf uiteindelijk een natuurlijke dood.

De Seine ontspringt in het oosten van Frankrijk en mondt uit in de Atlantische Oceaan. De rivier stroomt ook door Parijs.

In 1966 zwom een beloega door Nederland. Het dier, die de naam Moby Dick kreeg, zwom door de Rijn helemaal tot het Duitse Bonn. De dolfijn wist op eigen kracht weer de zee te bereiken. En in 2018 zwom er een beloega door de rivier de Theems in het Verenigd Koninkrijk.

De foto bij ons bericht is ter illustratie en niet de beloega in de Seine.

Aanbevolen artikelen