Wolvenwelpen gezien in Drents-Friese regio: eerste roedel buiten de Veluwe

Rond de grens van Drenthe en Friesland zijn drie wolvenwelpen gezien. Het is de eerste keer dat er in Nederland pasgeboren wolven buiten de Veluwe zijn waargenomen. Dat meldt BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolfgerelateerde zaken bijhoudt.

De welpen zijn waarschijnlijk van het wolvenpaar dat zich onlangs vestigde in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland. De moeder is afkomstig uit Duitsland. De herkomst van het mannetje is niet bekend.