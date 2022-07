Zendertje op Aziatische hoornaar bruikbaar voor opsporing en verdelging

Het EIS Kenniscentrum Insecten zegt nieuwe methodes gevonden te hebben om Aziatische hoornaars te bestrijden. De wesp is schadelijk voor de biodiversiteit in Nederland en moet daarom goed bestreden worden. Dat kan onder meer met zendertjes, meldt Nature Today

Door: onze nieuwsredactie

In Limburg bleek een proef met een zendertje succesvol. Het zendertje werd bevestigd aan een hoornaar, die de onderzoekers vervolgens naar het nest leidde.

Ook de inzet van de wiekpotmethode bleek effectief. Een hoornaar die op een pot met lokstof afkwam, werd gemerkt met een stift. Met een tijdmeting en richtingbepaling werd twee uur later zo'n 365 meter verderop een nest gevonden.

De provincie Noord-Brabant heeft zich aangesloten bij het onderzoek naar nieuwe opsporingsmethoden. Deze methoden moeten de verdere verspreiding van de wesp in Nederland voorkomen. De Aziatische hoornaar is in opmars in ons land.

Een nest kan in het najaar tot 150 nieuwe koninginnen voortbrengen, die het jaar erop zelf weer nieuwe nesten kunnen stichten. Het is daarom noodzakelijk het nest met koningin en al te vinden en te verdelgen.

Nesten van de Aziatische hoornaar zitten in de zomer vaak hoog in bomen. Zo'n nest is rond of peervormig. In de herfst kan een nest even groot zijn als een skippybal.

Wespenbestrijders kunnen nesten invriezen

Wespenbestrijders roepen mensen op het direct door te geven als ze een (nieuw) wespennest zien, zodat het zonder gif opgeruimd kan worden. De nesten worden bijvoorbeeld ingevroren om aanwezige hoornaars, poppen en larven te doden. Rondvliegende hoornaars worden opgezogen met een accustofzuiger.

De Aziatische hoornaar is met een lengte van 2 tot 3 centimeter groter dan de 'gewone' wesp die we in Nederland kennen, maar kleiner dan de Europese hoornaar. Het dier heeft een zwarte borst en zwarte antennes, met gele uiteindes aan de poten. Op het achterlijf zit een brede oranje band en twee smalle banden, terwijl een Europese hoornaar meerdere brede gele banden heeft.

Aanbevolen artikelen