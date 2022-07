Nieuwe methoden om Aziatische hoornaar op te sporen en te verdelgen

Het EIS Kenniscentrum Insecten zegt nieuwe methodes gevonden te hebben om Aziatische hoornaars te bestrijden. De wesp is schadelijk voor de biodiversiteit in Nederland en moet daarom goed bestreden worden. Dat kan onder meer met zendertjes, meldt Nature Today

De provincie Noord-Brabant heeft zich aangesloten bij het onderzoek naar nieuwe opsporingsmethoden. Deze methoden moeten de verdere verspreiding van de wesp in Nederland voorkomen. De Aziatische hoornaar is in opmars in ons land.