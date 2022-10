Dier voor je kind: 'Laat ze helpen, maar geef geen verantwoordelijkheid'

Een eigen hond, kat of konijn! De wens voor een huisdier hebben veel kinderen al op jonge leeftijd. Vaak ontstaat dat verlangen door kinderboeken, televisieprogramma's of beesten in de buurt. Leuk zo'n viervoetige vriend in huis, maar vanaf welke leeftijd 'mogen' kinderen eigenlijk een huisdier?

Door Anna Jacobs

De meeste kinderen tot een jaar of vier kunnen hun impulsen nog niet onder controle houden, zegt Corina Haverlag, manager communicatie en marketing bij het Landelijke Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG).

Ze kunnen bijvoorbeeld kwaadheid, zonder dat ze dat zelf willen, afreageren op een huisdier. Een dier kan daar agressief op reageren. Honden en konijnen kunnen bijten en katten kunnen krabben. "Bijtincidenten gebeuren vaak in het gezicht van kinderen, waardoor kinderen lang littekens houden. Bovendien kunnen ze voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn. Jonge kinderen en huisdieren moeten daarom altijd in de gaten gehouden worden", zegt Haverlag.

Kinderen vanaf een jaar of zes zijn al beter te instrueren, zegt de expert. Die kun je een huisdier geven, maar ze kunnen nog niet zelfstandig voor het dier zorgen. "Dat moet je als ouders langzaam samen opbouwen, waarbij er steeds meer taakjes gegeven kunnen worden", legt Haverlag uit. "Oudere kinderen vanaf een jaar of tien kunnen wat verantwoordelijkheid aan om deels zelf voor een huisdier te zorgen."

Helen Gorny studeerde psychologie en werkt als dierenarts. Hoe kijkt zij vanuit haar achtergrond aan tegen de vraag wanneer kinderen klaar zijn voor een huisdier?

"Ik vind dat een huisdier nooit alleen maar voor een kind genomen moet worden. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouder(s) en zij moeten altijd toezicht houden. De ouders moeten dus zélf affiniteit hebben met het dier en de zorg ervoor. Als eigenaar moet je het dier leefomstandigheden bieden die voldoen aan zijn behoeften. En die verantwoordelijkheid moet je uitdragen en meegeven aan je kinderen. Dat is leeftijdloos, dat kan op iedere leeftijd van een kind."

Zorg ervoor dat je kind de verzorging niet als een dagelijkse verplichting ziet, maar als een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid die hem veel teruggeeft.

Helen Gorny, dierenarts

Niet beetpakken, niet achterna rennen

Waar kijk je naar om te bepalen of een kind 'klaar' is voor een huisdier? "Kinderen moeten de begeleiding van de ouders op kunnen volgen", zegt Gorny. "Dat betekent regels en afspraken honderd procent nakomen. Niet beetpakken betekent niet beetpakken, niet achterna rennen betekent niet achterna rennen."

Kinderen kunnen ook op jonge leeftijd betrokken worden bij de verzorging van een huisdier als ze hierin goed worden begeleid door ouders of verzorgers, zegt Haverlag. "Leer kinderen spelenderwijs hoe ze voor een dier moeten zorgen. Kinderen moeten leren dat dieren, net als mensen, eten, drinken en beweging nodig hebben."

"Zorg ervoor dat jouw kind het verzorgen van een huisdier niet als een van de vele dagelijkse verplichtingen ziet", vult Gorny aan, "maar als een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid die hem of haar veel teruggeeft. Denk aan dagelijkse rituelen als de konijnen samen hooi geven of voor het slapen gaan controleren of de konijnen voldoende water hebben en of het hok goed dicht zit."

Welk dier is kindvriendelijk?

Zijn bepaalde dieren geschikter als huisdier voor kinderen? "Het is moeilijk om in zijn algemeenheid te zeggen welke huisdieren bij kinderen passen. Dat hangt af van het energieniveau en de gehoorzaamheid van kinderen. Maar ook elk dier is een individu met eigen temperament en karakter", zegt Haverlag.

"Een hond kan een leuke aanvulling in het gezin zijn, maar welke rassen 'kindvriendelijk' zijn, is eigenlijk niet te zeggen. Er zijn wel rassen of typen die meer of minder geschikt zijn. Katten en kinderen kunnen vaak goed samen. Sommige rassen passen van nature meer bij kinderen dan andere rassen."

Als het konijn tegenvalt

"Konijnen en knaagdieren worden het vaakst voor de kinderen aangeschaft, met name vanwege hun aaibare uiterlijk. Helaas worden ze in de praktijk vaak weer weggedaan omdat de kinderen er niet meer naar omkijken of omdat het dier tegenvalt."

Ouders houden bij huisdieren altijd de eindverantwoordelijkheid, benadrukken zowel Haverlag als Gorny. "Ouders moeten liefdevol superviseren, desnoods met hulpmiddelen als keukenhekjes, benches of aparte kattenkamers", zegt Gorny.

"Het is niet verkeerd om een kind verantwoordelijkheid te geven, maar de verwachtingen moeten wel aansluiten bij de leeftijd en capaciteiten van het kind. Vanzelfsprekend is het ook voor een dier zelf belangrijk dat er altijd goed voor hem gezorgd wordt. En dus niet alleen in het begin, of als men er even de tijd voor heeft", benadrukt Haverlag.

Aanbevolen artikelen