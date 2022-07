Agressieve kikker en slang kostten de wereld samen al zo'n 16 miljard euro

Twee specifieke soorten kikker en slang hebben volgens wetenschappers sinds 1986 de wereldeconomie in totaal zo'n 16 miljard euro gekost. De Amerikaanse stierkikker en de bruine nachtboomslang zorgen daarmee met zijn tweeën vanuit het dierenrijk voor veruit de meeste schade voor mens en natuur.

Door: Robbert van der Linde

Het gezaghebbende academische tijdschrift Nature publiceerde het onderzoek. De wetenschappers keken naar zogenoemde "invasieve diersoorten". Dat zijn dieren die van buitenaf een ecosysteem binnendringen. Ze brengen daarmee het systeem uit balans, met soms catastrofale gevolgen.

De Amerikaanse stierkikker en de bruine nachtboomslang vallen op door de buitengewoon agressieve manier waarmee ze ecosystemen binnendringen. Door hun gulzige eetpatroon eten ze veel kleinere dieren en laten ze nauwelijks eten over voor vergelijkbare soorten. Dat leidt tot een verlies aan biodiversiteit, legt bioloog Michael Richardson uit aan NU.nl.

"Zogenoemde invasieve soorten veroorzaken veel problemen, omdat ecosystemen zich niet op tijd aan hen kunnen aanpassen. Daardoor kunnen bepaalde diersoorten voor altijd verloren gaan", vertelt Richardson. Hij is als slangendeskundige verbonden aan de Universiteit Leiden.

Richardson geeft het eiland Guam in de Stille Zuidzee als voorbeeld. Daar hebben bruine nachtboomslangen zo veel vogels opgegeten dat er zeker twaalf soorten volledig zijn uitgestorven. "Die vogels wisten niet wat hen overkwam toen de slangen opeens aanvielen. In Europa zitten vogelnesten hoger in bomen, maar het vormt een vergelijkbaar risico", zegt de bioloog.

"Veel ecosystemen, ook in Europa, zijn al fragiel door het verlies van leefgebied en klimaatverandering. En dan dringen er ook nog nieuwe roofdieren het systeem binnen. Dat betekent voor veel soorten de nagel aan hun doodskist."

Wie is prof. dr. Michael Richardson? Britse bioloog aan de Universiteit Leiden

Professor Animal Development bij het Instituut Biologie Leiden

Gespecialiseerd in (giftige) slangen

Begeleidde de bekende Nederlandse bioloog Freek Vonk bij diens promotie-onderzoek

Kikkers en slangen veroorzaken stroomstoringen

Naast de ecologische schade veroorzaken de Amerikaanse stierkikker en de bruine nachtboomslang ook veel economische schade. De kikker- en slangensoorten eten naast andere dieren bijvoorbeeld ook gewassen van boeren, voordat die geoogst kunnen worden.

Daarnaast kruipen de dieren in elektrische circuits en generators, waardoor die beschadigd raken. Dat leidt weer tot stroomstoringen. Die komen vaker voor naarmate er meer dieren zijn. Op een gegeven moment kunnen de storingen steeds moeilijker verholpen worden.

Wereldwijd is de bruine nachtboomslang de grootste boosdoener, met een schadepost van zo'n 10 miljard euro tussen 1986 en 2020. De slang komt vooral voor op eilandjes in de Grote Oceaan, waar ze een grote plaag zijn. Dat worden ze op steeds meer plekken in de wereld. Het reptiel kan zich razendsnel voortplanten. Daardoor wordt het al snel een last voor zijn omgeving.

De Amerikaanse stierkikker (in Noord-Amerika bullfrog genoemd) is volgens de onderzoekers bezig met een opmars in Europa. Hij richt daar nu al de meeste schade aan van alle dieren. De kikker kan tot 30 centimeter lang worden en zeker een kilo wegen.

De onderzoekers roepen op tot betere controles bij het wereldwijde transport van dieren. Vooral bij soorten die erom bekend staan hun plek in de natuur agressief te veroveren. De wetenschappers willen dat de lijst van verboden diersoorten uitgebreid en beter gehandhaafd wordt.

De bruine nachtboomslang richtte wereldwijd sinds 1986 al voor 10 miljard euro aan schade aan.

