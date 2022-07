Oudste roofdier op aarde vernoemd naar bioloog David Attenborough

Een 560 miljoen jaar oud fossiel van het vermoedelijk eerste roofdier ter wereld is vernoemd naar de Britse bioloog en presentator David Attenborough. Het schepsel kreeg volgens Britse media de naam Auroralumina attenboroughii.

Door: onze nieuwsredactie

Het fossiel is gevonden in Charnwood Forest bij Leicester in Midden-Engeland, waar Attenborough vroeger vaak op jacht ging naar fossielen.

De onderzoekers zijn opgetogen over de vondst. Over het algemeen werd aangenomen dat het oudste roofdier 'slechts' 540 miljoen jaar geleden op aarde rondliep. De vondst maakt deel uit van een hele lading fossielen die in 2007 werden gewonnen in het gebied.

Frankie Dunn, van het Oxford University Museum of Natural History, zei dat het exemplaar heel anders was dan andere fossielen die in Charnwood Forest en over de hele wereld zijn gevonden. Zo had dit roofdier tentakels, waarmee het dier in zee op zijn prooi kon jagen.

Inmiddels dragen ruim 40 dieren naam Attenborough

De 96-jarige bioloog stelde in een reactie dat hij "echt opgetogen" was. Het gebied waar de Auroralumina attenboroughii gevonden is kwam hij vroeger als kind niet omdat hij niet had verwacht dat daar fossielen te vinden waren.

Het is overigens niet de eerste vondst die naar Attenborough is vernoemd. Inmiddels is zijn naam in de officiële titels van meer dan dan veertig dieren en planten verwerkt: van een libel op Madagascar tot een havikskruid dat in Wales is gevonden.

