Deel A2 uur dicht vanwege loslopende koe op de weg

Een deel van de snelweg A2 in de richting van Utrecht naar Amsterdam is zaterdag een uur lang dicht geweest, omdat er een koe op de weg liep. De vertraging voor weggebruikers liep op tot een half uur.

Rijkswaterstaat kreeg tegen 13.00 uur meldingen van automobilisten dat de koe op de A2 liep. Ook was op camerabeelden te zien dat het dier de rijbaan overstak en zo zichzelf en weggebruikers in gevaar bracht.

Daarna werd er een weginspecteur op afgestuurd om het dier te vangen. In de tussentijd werd een deel van de snelweg afgesloten. Het was niet duidelijk hoe het dier op de weg kon belanden.

Het was lastig de koe te vangen, omdat ze telkens weer wegliep. In totaal liep het dier 2 kilometer terwijl de inspecteur haar probeerde in te sluiten. De files in beide richtingen liepen op tot 6 kilometer.