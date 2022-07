Vrouw klimt op rug dolfijn bij Zandvoort: 'Dier had dood kunnen gaan'

De politie is woensdag een onderzoek gestart naar een vrouw die dinsdag voor de kust van Zandvoort op de rug van een spitssnuitdolfijn klom. De actie had tot de dood van het dier kunnen leiden, zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. Daarnaast had de vrouw serieus gewond kunnen raken. De vrouw meldde zich woensdagmiddag bij de politie.

Door: Lennart 't Hart

Op beelden die rondgaan op het internet is te zien hoe de vrouw in ondiep water op de rug van een dolfijn klimt. Met haar armen pakt ze de walvis vast en door een been eroverheen te slaan, probeert ze zich te laten meevoeren met het dier.

"Ik kan hier met mijn verstand niet bij", zegt Van den Berg tegen NU.nl. "Je kunt het vergelijken met een hond die is aangereden op straat, waarna iemand zegt: laat ik er eens op gaan liggen, want hij is zo fluffy. Het is echt heel schadelijk voor de dolfijn."

Volgens de SOS Dolfijn-directeur moet het erg stressvol zijn geweest voor de dolfijn. "Van deze soort walvissen is bekend dat ze van stress kunnen doodgaan. Dat kan al gebeuren als je het dier verkeerd aanraakt."

Niet alleen voor de dolfijn, maar ook voor de vrouw had het veel slechter kunnen aflopen, vertelt ze. Het dier heeft zo'n krachtige staart dat de vrouw makkelijk een arm of haar ribben had kunnen breken.

Dolfijn terugduwen naar zee was het juiste om te doen

Voordat de vrouw op de dolfijn klom, hadden strandgasten het dier juist terug de zee ingeduwd. Omstanders in de video reageren verbolgen en dringen er bij haar op aan de dolfijn met rust te laten. Vervolgens probeert de dolfijn zijn weg terug te vinden richting het diepe.

Van den Berg noemt het terugduwen van de dolfijn in dit geval de juiste actie. "Het was de enige manier voor het dier om te overleven. Spitssnuitdolfijnen komen hier normaal niet voor. Als ze op het strand komen te liggen, gaan ze heel snel dood. Zeker met die warmte erbij."

De politie onderzoekt of de actie van de vrouw strafbaar is. SOS Dolfijn laat weten geen aangifte tegen haar te doen. "Ik denk dat het de vrouw niet ontgaan kan zijn dat wat ze gedaan heeft, niet goed is geweest", aldus de directeur.

Zeker drie spitssnuitdolfijnen dreigden dinsdagmiddag te stranden op de kust van Zandvoort. Sindsdien zijn de dieren niet meer teruggezien. Volgens SOS Dolfijn is dat een goed teken, maar betekent het niet dat de dieren uit de gevarenzone zijn.

1:20 Afspelen knop Strandgangers helpen dolfijn die bijna strandde bij Zandvoort

Aanbevolen artikelen