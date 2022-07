Spitssnuitdolfijnen voor Zandvoortse kust 'gelukkig' nog niet weer gezien

SOS Dolfijn heeft de spitssnuitdolfijnen die dinsdagmiddag dreigden te stranden bij de kust van Zandvoort "gelukkig" nog niet teruggezien. De organisatie hoopt dat de spitssnuitdolfijnen hun weg terugvinden naar de diepe oceaan.

Een woordvoerder van SOS Dolfijn benadrukt dat dit niet betekent dat de dieren uit de gevarenzone zijn. "Als ze nog eens aanspoelen, zijn ze ten dode opgeschreven."

Vrijwilligers van de organisatie hebben woensdagochtend het strand tussen Katwijk aan Zee en IJmuiden gecontroleerd. Als de spitssnuitdolfijnen niet meer worden gezien, dan gaat SOS Dolfijn uit van het positiefste scenario.

De spitssnuitdolfijn is een walvis die in diepe oceanen leeft. Ze zijn gewend om op 2 of 3 kilometer diepte hun voedsel te vinden en kunnen zich dus slecht redden in een ondiepe plas als de Noordzee, zegt de woordvoerder.

Grootste dolfijn al twee keer gestrand

Op het beeldmateriaal zag de organisatie drie spitssnuitdolfijnen. "De grootste is twee keer gestrand. Daarbij zagen we ook een huidafwijking. Het zou kunnen dat het dier een virus bij zich draagt." De andere twee leken er goed aan toe.

Hoe het komt dat de dieren in de Noordzee zijn, weet de woordvoerder niet. "Ze zijn verdwaald. Misschien door geluidsoverlast, menselijke verstoring, of misschien zijn ze ziek." Als een van de spitssnuitdolfijnen nog eens levend aanspoelt, dan is die waarschijnlijk niet meer te redden. "In die gevallen moeten we dan ook verder lijden stoppen. Dan moeten we hem laten inslapen." Als het dier dood aanspoelt, gaat het voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht.

In de zoektocht naar de diepzeewalvissen houdt SOS Dolfijn ook meldingen van collega-organisaties in andere landen in de gaten. Het zou kunnen dat de spitssnuitdolfijnen daar aanspoelen. Verder wacht de organisatie op meldingen van mensen op het strand. "Ze zijn na dinsdag 18.00 uur niet meer gezien bij Zandvoort en kunnen nu overal zijn. Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg."

