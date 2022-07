Waddenzee lijkt ideaal voor ruwe haaien om op te groeien

De Waddenzee is mogelijk een geschikte plek voor jonge ruwe haaien om op te groeien. Onderzoekers hebben vorige week verschillende pasgeboren haaien gevonden in de Waddenzee. Het is voor het eerst dat er gericht onderzoek naar de aanwezigheid van de ruwe haai in het waddengebied is gedaan. De resultaten zijn veelbelovend.

Door: onze nieuwsredactie

Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research vingen vorige week jonge ruwe haaien in de buurt van Terschelling en Ameland. Het gaat om beestjes van tussen de 28 en 37 centimeter lang, zogeheten 'haaienpups'. De beesten kunnen uiteindelijk wel 2 meter lang worden.

De jonge haaitjes waren net geboren, sommige waren nog maar enkele dagen oud. "Het zijn kwetsbare dieren, dus het is belangrijk dat ze in beschermde gebieden kunnen opgroeien", vertelt Erwin Winter van Wageningen Marine Research aan NU.nl. Hij was betrokken bij de expeditie van vorige week.

Winter zegt dat de uitkomst van het onderzoek nog beter was dan gehoopt. "Dit was wel echt een 'halleluja-ervaring'", zegt hij. "We waren voorbereid op minder."

Daarnaast is het goed nieuws dat de gevangen haaienpups in bijzonder gezonde staat waren. "Alle babyhaaitjes die we in handen hebben gehad waren springlevend en onbeschadigd en konden zo weer het water in", zegt Winter. "Ze hebben een heel goede overlevingskans."

Haaienpups komen 'niet zomaar toevallig' voor in de Waddenzee

Het gaat wereldwijd nogal slecht met de ruwe haai. Dat de Waddenzee mogelijk een geschikte leefomgeving is voor jonge haaienpups, is volgens Winter goed nieuws. Hoewel het onderzoek nog in de kinderschoenen staat, zijn de vangsten van vorige week het bewijs dat de pups "niet zomaar toevallig" voorkomen in de Waddenzee.

De vangsten van afgelopen week waren onderdeel van een expeditie om de functie van de Waddenzee bij de levensloop van de ruwe haai verder te onderzoeken. Eerder was er heel weinig over de aanwezigheid van de ruwe haai in het waddengebied bekend. De enige informatie daarover kwam van garnalenvissers, die af en toe als bijvangst wel eens een ruwe haai vingen.

Volwassen vrouwtjes volgen

Om een beter beeld te krijgen van de rol van de Waddenzee voor de ruwe haaien moet er nog meer onderzoek komen. De onderzoekers hopen bijvoorbeeld dat ze volwassen vrouwtjes kunnen vangen. Die worden dan met behulp van een zender gevolgd. De jonge haaien zijn te klein om met een zender gevolgd te worden.

Het onderzoek naar de ruwe haai is onderdeel van het project Swimway Waddenzee. Dat project bestudeert verschillende vissoorten in de Waddenzee en geeft advies over het beheer van de zee. Momenteel neemt de hoeveelheid vis in de Waddenzee fors af.

