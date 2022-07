Zo zorg je ervoor dat je huisdier het hoofd koel houdt in de hitte

Komende week kan het erg warm worden in Nederland, met uitschieters tot rond de 40 graden. Huisdieren kunnen het net als mensen erg warm krijgen. Hoe zorg je ervoor dat je hond, kat, konijn of cavia die hitte aankan?

Door: Joost ter Bogt

Honden

Honden hebben, in tegenstelling tot mensen, weinig zweetklieren. De enige klieren waarmee ze kunnen zweten, zitten in hun voetzooltjes. Ze kunnen alleen via hun pootjes en door te hijgen hitte kwijtraken. Hierdoor hebben de dieren het erg snel warm.

Om dat te voorkomen, is het allereerst handig om ervoor te zorgen dat het dier de schaduw kan opzoeken. Ook genoeg drinkwater is van belang. Ten tweede kan een hond verkoeling zoeken door te zwemmen. Dit kan bijvoorbeeld in natuurwater, maar een plastic badje in de tuin volstaat eveneens.

Er zijn speciale spullen te koop om honden koel te houden, zoals koelmatjes en koelhalsbanden. Ze zijn gemaakt van een speciaal materiaal dat water kan vasthouden. Op die manier kunnen ze lang koel blijven.

Als het erg heet is, kun je het best niet ver gaan wandelen met je hond. Asfalt warmt snel op, wat erg vervelend kan zijn voor je viervoeter. Daarom kun je het best in de ochtend of avond wandelen.

Verder is het belangrijk om uit te kijken tijdens het autorijden. In de auto kan het snel erg heet worden. Daarom is het nooit verstandig om je hond alleen te laten in een auto, schrijft de Dierenbescherming. Ook niet met een open raampje in de schaduw. Al na tien minuten kan een hond doodgaan van de hitte.

Als laatste kunnen honden net als mensen verbranden. Dat gebeurt op plekjes waar weinig vacht zit. Je kunt de hond daar insmeren met zonnebrandcrème. In dierenwinkels is speciale zonnebrand voor honden te koop.

Katten

Katten zoeken vaak zelf naar een plek in de schaduw om af te koelen. Lukt dit ze niet, dan is het handig om ervoor te zorgen dat je kat naar binnen kan. Ook kun je het dier helpen door een schaduwplek te maken.

Net als honden kunnen katten verbranden door de zon. Je kunt ze daarom insmeren met zonnebrandcrème voor katten.

Konijnen

Konijnen kunnen niet goed tegen hitte. Dit komt doordat ze van nature gewend zijn onder de grond in een hol te zitten. Het is daarom belangrijk dat een konijnenhok niet in de zon staat. Al vanaf 24 graden kunnen de dieren het moeilijk krijgen.

Je kunt je konijn helpen af te koelen door koelelementen voor in het hok te maken. Je kunt daarvoor plastic flessen voor twee derde vullen met water en die vervolgens in de vriezer leggen. Als het water bevroren is, kun je de flessen gewikkeld in doeken in het hok leggen. De dieren kunnen ertegenaan gaan liggen om af te koelen. Het doek zorgt ervoor dat je konijn zijn neus niet 'brandt' aan de koude fles.

Verder kun je een stoeptegel in de koelkast of de vriezer leggen. Konijnen kunnen er daarna op gaan liggen en zo afkoelen. Een hok kun je eventueel extra koelen door er een nat, wit laken overheen te leggen.

Knaagdieren

Voor knaagdieren, zoals cavia's, hamsters of ratten, kun je hetzelfde doen als voor konijnen. Je kunt de dieren verspreid over de dag een aantal keren extra groente geven, zodat ze meer vocht binnenkrijgen. Ook is het handig om meermaals op een dag het drinkwater te verversen.

Als de dieren in een plastic kooibak zitten, kun je daaronder wat vrieselementen leggen. Zo wordt de bak goed gekoeld. Het is daarnaast van belang dat het hok nooit in de zon staat.

Je knaagdier extra groente geven zorgt ervoor dat het dier meer vocht binnenkrijgt.

Vogels

Tot slot hebben ook vogels het snel warm. Het is daarom verstandig een kooi niet in de zon te zetten. Als dat niet lukt, is het handig om schaduw te creëren voor de dieren. Een hangende kooi kun je beter op de grond zetten, want warmte stijgt op.

Het is verder zaak om vogels genoeg drinkwater te geven, net als alle andere dieren. Als vogels een badje in hun kooi hebben om in af te koelen, is het ook belangrijk om dit water regelmatig te verversen. Zo wordt het niet te warm.

Net als bij konijnen en knaagdieren kan het daarnaast helpen om een wit, nat laken over een vogelkooi te leggen. Wel is het belangrijk om te voorkomen dat het laken te heet wordt door de zon.

Wat je voor andere huisdieren kunt doen, valt te lezen op de site van de Dierenbescherming of bij adviescentrum LICG. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft tips over hoe je hittestress bij je dier kunt herkennen.

