Dolfijnenjacht bij Faeröer beperkt tot vijfhonderd dieren na ophef

De eilandengroep Faeröer zet de limiet op het aantal dolfijnen dat tijdens de jaarlijkse traditionele griendenjacht mag worden gedood op vijfhonderd. In september ontstond er wereldwijd verontwaardiging over de dood van ruim veertienhonderd van de dieren die door de eilandbewoners tijdens de jacht naar ondiep water waren gedreven en gedood.

De jacht op de zeezoogdieren is traditie op de vijftigduizend inwoners tellende archipel in de Atlantische Oceaan. Met de ongeveer 1.420 dolfijnen die vorig jaar de dood in zijn gejaagd, is dat vermoedelijk de dodelijkste jachtpartij in de geschiedenis van de eilandengroep die ligt tussen Schotland, IJsland en Noorwegen.