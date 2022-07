Serval en egel mag je straks niet meer als huisdier houden

Het is vanaf 2024 niet meer toegestaan om bijvoorbeeld een serval (katachtige) of egel als huisdier te nemen, schrijft minister Henk Staghouwer (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. In dat jaar wordt een lijst van kracht met dertig toegestane soorten die je nog wel als huisdier mag hebben. Ook de Russische dwerghamster en chinchilla's (beide knaagdieren) hebben die lijst niet gehaald.