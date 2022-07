Delen Florida in quarantaine door megaslak met rattenlongworm

In delen van de Amerikaanse staat Florida zijn quarantainemaatregelen genomen om te voorkomen dat de Afrikaanse reuzenslak zich verder over de staat verspreidt.

Florida kampt vaker met megaslakproblemen

Het is niet de eerste keer dat de slak in Florida opduikt. In 1966 werd de reusachtige Afrikaanse landslak gespot in het centrum van Miami. In 1973 zijn er ruim 18.000 slakken gevonden en vernietigd, samen met duizenden eieren, en in 1975 werd de slak uitgeroeid verklaard.