Chinese gekuifde naakthond Happy Face uitgeroepen tot lelijkste hond ter wereld

Mr. Happy Face is zaterdag in de Amerikaanse staat Californië verkozen tot lelijkste hond ter wereld. De Chinese gekuifde naakthond is te herkennen aan zijn scheve kop en lange tong.

Door: NU.nl

Zijn baasje Jeneda Benally kreeg in het asiel te horen dat Mr. Happy Face vanwege mishandeling en verwaarlozing nog maar enkele weken te leven zou hebben. Toch woont de zeventienjarige hond inmiddels alweer tien maanden bij zijn eigenaresse. Wel heeft heeft Mr. Happy Face luiers en tal van medicijnen nodig.

Als Mr. Happy Face blij is, klinkt hij volgens Benally als een oude dieselbus. Snurken kan hij ook als de beste, zegt zijn baasje.

De verkiezing van de lelijkste hond ter wereld maakte zaterdag na een coronapauze van twee jaar haar comeback. Mr. Happy Face treedt in de voetsporen van Scamp the Tramp, die de wedstrijd in 2019 won.

Jeneda Benally kan rekenen op een geldprijs van omgerekend zo'n 1.420 euro.

