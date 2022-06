Vissers in Cambodja vangen rog van 300 kilo: grootste zoetwatervis ooit

Vissers in Cambodja hebben vorige week een pijlstaartrog van 300 kilo gevangen. Volgens biologen is het de grootste vis die ooit gevangen is in zoet water.

Door: NU.nl

De 4 meter lange rog werd gevangen op Koh Preah, een eiland in het noorden van Cambodja in de rivier Mekong. Die ontspringt in Tibet en loopt via China, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam bijna 5.000 kilometer verderop uit in de Zuid-Chinese Zee.

Er waren twaalf mensen nodig om de enorme vis aan land te krijgen. Het dier kreeg de bijnaam 'Boramy' ('Volle maan' in het Khmer, de taal van Cambodja). Nadat wetenschappers een elektronische chip hadden ingebracht, werd ze weer losgelaten in de rivier. Met de chip kunnen onderzoekers haar bewegingen en gedrag volgen.

"Dit is erg bijzonder, want het gaat om de grootste vis ter wereld", aldus een bioloog die betrokken is bij het project om de Mekong-rivier schoon te houden. "Het is erg hoopvol om te zien dat een dergelijk grote vis gezond en wel in de Mekong kan leven."

Het vorige record van grootste gevangen vis stond op naam van een 293 kilo zware meerval. Die werd in 2005 gevangen in Thailand.

0:30 Afspelen knop Wetenschappers meten grootste zoetwatervis ooit op in Cambodja

Aanbevolen artikelen