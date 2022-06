Dierenarts waarschuwt voor satéprikkers bij barbecue: hond kan die inslikken

Het is ideaal weer om de barbecue aan te steken en veel mensen gebruiken daarbij saté- of cocktailprikkers, maar die kunnen gevaarlijk zijn voor honden. De dieren kunnen de prikkers inslikken en dat kan nare gevolgen hebben, waarschuwt dierenarts Susanne Ceulemans.

Door: Lennart 't Hart

Zij ziet in de zomermaanden regelmatig honden die een satéprikker hebben opgegeten binnenkomen in de praktijk waar ze werkt. De voorwerpen komen via de slokdarm in het maag-darmkanaal van de hond terecht.

Soms poept een dier de prikker weer uit, maar als het pech heeft, prikt het stokje een gaatje in de maag of darm. Dat kan tot een ernstige buikvliesontsteking leiden. "De hond moet dan met spoed geopereerd worden. In enkele gevallen is de ontsteking zo ernstig dat we het dier moeten laten inslapen", zegt Ceulemans.

Meestal gaat het mis als mensen tijdens het barbecueën aan het kletsen zijn, hun bord opzijleggen en even niet opletten. De hond komt op de geur van de vleesresten af en dan is het "hap-slik-weg". "Ze eten het vlees met prikker en al op", aldus de dierenarts uit Gieten.

Dierenartsen delen zorgen over satéprikker Ook andere dierenartsen herkennen het satéprikkerprobleem, meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

"Satéprikkers leiden regelmatig tot operaties bij honden. Vooral als de voorwerpen in de buik of maag van het dier terechtkomen", zegt een woordvoerder.

De vereniging roept mensen op satéprikkers niet in de natuur te laten slingeren. "Denk ook niet niet: het is van hout, dus het komt wel goed."

Dit kun je doen

Als je weet dat jouw hond een satéprikker heeft ingeslikt, bel dan eerst de dierenarts. Vervolgens zijn er volgens Ceulemans verschillende opties. Optie één is afwachten: "De prikker komt er gelukkig vaak met de ontlasting weer uit."

Optie twee is een endoscopie: een specialist gaat dan met een cameraatje naar binnen. Deze ingreep is technisch lastig en kan niet bij elke dierenarts gedaan worden. Optie drie is een operatie: de dierenarts verwijdert de satéprikker.

Soms heeft de hond ongezien een houten stokje opgegeten. Volgens Ceulemans zijn er verschillende verschijnselen waaraan je kunt merken dat de viervoeter iets verkeerds heeft gegeten. Bijvoorbeeld als het dier "minder vrolijk is, rustiger is dan normaal, niet wil eten, overgeeft of een harde, bolle buik heeft".

Dit kun je beter niet doen

Wat hondeneigenaren in elk geval niet moeten doen, is hun hond proberen te laten braken. "Dan kan de prikker een gaatje in de slokdarm prikken." Ook raadt ze met klem af ontbijtkoek te geven om de darmen van het dier te stimuleren. "Deze grootmoederswijsheid werkt niet. Ontbijtkoek zero is zelfs giftig voor honden."

"Je kunt beter eten met veel vezels geven, maar het beste is om eerst contact op te nemen met de dierenarts. Ook omdat een hond absoluut nuchter moet zijn bij een eventuele ingreep", aldus Ceulemans.

Tot slot is voorkomen beter dan genezen. Ga je barbecueën, leg je bord dan weg op een plek waar de hond niet bij kan. Doe afvalzakken direct in de container. Daarnaast kun je overwegen de hond binnen te houden tijdens een feestje, zodat het dier niet in de buurt van de barbecue kan komen.

Aanbevolen artikelen