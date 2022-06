Chimpanseevrouwtje geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is op 4 juni een vrouwelijke West-Afrikaanse chimpansee geboren. Het jong heeft nog geen naam gekregen.

Voor de West-Afrikaanse chimpansee is een Europees managementprogramma bedacht. Het doel is om in dierenparken voor gezonde populaties chimpansees te zorgen. De geboorte van het jong past daar perfect in.

Het is overigens nog niet bekend wie de vader van de babychimpansee is. "Net als in het wild, leven er ook in onze groepen meerdere volwassenen mannen en vrouwen. Er zijn meerdere vruchtbare mannen in de groep en deze dieren kennen geen vaste partner. DNA-analyse moet daarom in de toekomst uitwijzen wie de vader is."