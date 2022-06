Zeker drie wolvenparen en een roedel hebben zich gevestigd in Nederland

De afgelopen maanden bevonden zich drie wolvenparen en een wolvenroedel in Nederland. Daarnaast trokken zeker elf zwervende wolven door ons land. Dat staat in de driemaandelijkse rapportage van BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolfgerelateerde zaken bijhoudt.

Door: NU.nl

Twee wolvenparen en de roedel zijn op de Veluwe. Een ander wolvenpaar bevindt zich rond de grens van Drenthe en Friesland. Dat paar was het vorige kwartaal al waargenomen, maar aangezien het koppel nu zes maanden achtereen in het gebied is gezien, is officieel sprake van vestiging.

In de periode tussen half februari en eind april zijn twee wolven doodgereden. Een andere wolf is mogelijk door een mens gedood. Het karkas van dat dier werd eind februari gevonden in de bossen bij Ugchelen.

In de afgelopen periode deed een wolf voor het eerst de provincie Noord-Holland aan. Ook liep een wolf door de provincie Utrecht, wat volgens BIJ12 lange tijd niet was voorgekomen. Alleen in Zuid-Holland is het dier nu nog niet gezien.

Zeker 54 landbouwdieren aangevallen

In Amersfoort, Heumen, Nunspeet en Velp liep een dier zelfs door de bebouwde kom. Naarmate er meer wolven in Nederland zijn, zullen de dieren ook vaker door bebouwd gebied lopen. Volgens BIJ12 is dat geen reden tot zorg.

Verder heeft een wolf zeker 54 landbouwdieren aangevallen en in veel gevallen ook gedood. In totaal ontving BIJ12 897 meldingen over wolven of sporen van een wolf. In 313 gevallen is op basis van DNA-materiaal of camerabeelden vastgesteld dat er inderdaad een wolf was waargenomen.

Vrijwel alle wolven in Nederland komen uit Duitsland en Oost-Europa. Alleen in Noord-Brabant zat al een poos een dier dat uit Centraal-Europa komt. Die wolf leek begin dit jaar vertrokken, maar is nu weer opgedoken in Limburg. Het dier heeft rondgezworven door Duitsland. Mogelijk was het op zoek naar een partner.

