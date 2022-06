Zeldzame albino Galapagosreuzenschildpad geboren in Zwitserse dierentuin

In een dierentuin in Zwitserland is vrijdag een zeldzame albino Galapagosreuzenschildpad geboren. De schildpad wordt ernstig bedreigd en is daarom onderdeel van een speciaal programma om de diersoort te behouden. Dat meldt persbureau Reuters.

Door: NU.nl/Reuters

Het albinoschildpadje is een van de twee jongen die zijn geboren. De andere is zwart, net als zijn ouders. Hun geslacht moet nog worden bepaald.

"Dit is de eerste keer ter wereld dat een albino Galapagosreuzenschildpad is geboren in gevangenschap. Er zijn nog nooit albino individuen in het wild waargenomen", aldus de Tropiquarium-dierentuin in een verklaring.

De moeder, die meer dan honderd kilo weegt, legde op 11 februari vijf eieren. Het albino-ei kwam op 1 mei uit. De babyschildpadjes wegen bij de geboorte ongeveer 50 gram en passen in de handpalm. De vader weegt ongeveer 180 kilo.

Het slagingspercentage van paring voor deze soort is slechts 2 tot 3 procent. Mede daardoor zijn de schildpadden een kwetsbare soort.

De schildpaddenbaby's en hun moeder.

Aanbevolen artikelen