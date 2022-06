Dierenartsen waarschuwen hondeneigenaren voor bloeiende grasaren

Hondeneigenaren moeten momenteel goed opletten voor zogeheten grasaren of kruipertjes als ze hun viervoeter uitlaten. De harde, stekelige aar van de plant kan diep in het oor, de neus of onder de huid van een hond kruipen. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor het dier, waarschuwt dierenarts Bouvien Brocks in gesprek met NU.nl.

Door: Lennart 't Hart

Om de insecten te helpen, hebben meerdere gemeenten er tijdens de actie 'Maai Mei Niet' voor gekozen om niet te maaien in mei. Bijen en ook bijvoorbeeld grasaren profiteren hiervan, maar honden zijn nu juist vaker de dupe.

Brocks ziet in haar dierenkliniek in Eersel regelmatig honden verschijnen die een grasaar in hun lichaam hebben. "Vooral bij honden met lange haren of hangende oren dringen ze gemakkelijk naar binnen. Honden snuffelen ze bijvoorbeeld via de neus naar binnen. Dit geldt zeker voor jachthonden met hun openstaande neusgaten", zegt ze.

De aren kunnen ook tussen de tenen van honden terechtkomen, als ze door het hoge gras banjeren bijvoorbeeld. In het vervelendste geval kan het scherpe puntje van de aar de huid van het dier doorboren. De aar kan vervolgens door het lichaam van het beest 'wandelen'.

Door de hoek waarin de stugge haren van de plant staan, kunnen ze niet terug. "Ze vouwen uit als een paraplu. Ook als een hond niest, bewegen de aren nog de andere kant op", zegt Brocks. De dierenarts heeft ze aangetroffen diep in oren of neuzen van honden. Maar ook elders in het lichaam, ver van de plek waar ze naar binnen zijn gekomen.

Het seizoen van de grasaar Grasaren bloeien in de zomermaanden en staan in bermen en grasvelden waar niet of nauwelijks gemaaid wordt.

Ook groeien ze langs muren en tussen stoeptegels.

De grasaren hebben een soort weerhaakjes waarmee ze ver op een huid of in een holte kunnen kruipen.

Dat kunnen ze vanwege de stand van de haakjes maar één kant op.

Wacht niet met bezoek aan dierenarts

Volgens Brocks is het belangrijk dat baasjes hun honden na een wandeling goed controleren. Als je eventuele aren dan weghaalt, leidt dat niet tot problemen. Maar soms zijn de kruipertjes niet goed te zien. Als de hond veel niest of met de kop schudt, kan dit een teken zijn dat er iets naar binnen is gegaan. Zeker in de periode waarin de aren bloeien.

Soms blijven aren toch onopgemerkt en komen ze in het lichaam onder de huid terecht. "Vaak gaat het dan ontsteken en ontstaat op de plek waar het plantje zit een dikke bult gevuld met vocht of zelfs pus", zegt Brocks. Het beste is volgens haar om dan snel naar een dierenarts te gaan. Die kan de grasaar als dat moet operatief verwijderen.

Tot levensgevaarlijke situaties leiden grasaren bij honden zelden, stelt Brocks gerust. Alleen in zeldzame gevallen kan een hond eraan overlijden, zegt ze. Bijvoorbeeld als de hond oud is of als de grasaar op een vervelende plek zit, zoals in de borstkas of in de longen.

Ze benadrukt dat baasjes niet op eigen houtje antibioticakuren moeten gaan bestellen als ze een zwelling bij hun hond ontdekken. "Daarmee gaat de ontsteking of bult misschien wel weg, maar de grasaar niet." Die kan zelfs ingekapseld raken. Met als gevolg dat het kruipertje helemaal lastig te vinden is, waarschuwt ze.

