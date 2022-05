Jan en Leon zijn de eerste otters in Krimpenerwaard sinds vijftig jaar

Twee jonge mannetjesotters zijn uitgezet aan de noordkant van de Krimpenerwaard. Daarmee zwemmen voor het eerst sinds vijftig jaar weer otters in de polder, laat natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap maandag weten.

De otters heten Jan en Leon, vernoemd naar twee wethouders die zich hebben ingezet voor natuur in de regio. Jan en Leon zijn voorlopig de enige otters die worden uitgezet in de Krimpenerwaard. Hier is volgens regiohoofd Maarten Breedveld van het Zuid-Hollands Landschap "een enorme voedselvoorraad".

In het gebied leeft de invasieve Amerikaanse rivierkreeft. Deze verstoort het waterleven in sloten en plassen. "Het is dus mooi meegenomen dat de otter deze rivierkreeft eet", aldus Breedveld. Ook zijn er duizenden kilometers aan sloten en oevers in de polder, ideaal voor de otter.

Jan en Leon kenden elkaar al van hun verblijf in een Friese otteropvang en zijn daardoor al aan elkaar gewend. De natuurorganisatie verwacht dat de mannetjesotters hun eigen territorium gaan maken. "In de Reeuwijkse Plassen en in de Nieuwkoopse Plassen zijn al andere otters te vinden", zegt Bellwinkel. "Wij gaan ervan uit dat de otters daar hun eigen vrouwtje zullen vinden."

Nederlands wegennetwerk zat de otter in de weg

Eind jaren tachtig stierf de otter uit in Nederland. Dit kwam onder meer door de slechte waterkwaliteit na de intensivering van de landbouw, vertelt Joosje Bellwinkel van Zuid-Hollands Landschap. "Ook kwamen er steeds meer wegen in Nederland. Otters kunnen wel 7 kilometer per dag zwemmen. Ze moesten daardoor steeds vaker over de wegen heen lopen, en werden dan doodgereden."

Sinds de jaren tachtig is in Nederland veel verbeterd. Zo zijn er inmiddels faunatunnels waar dieren doorheen kunnen, zodat ze de wegen kunnen vermijden. Ook zijn er nieuwe natuurgebieden en is de waterkwaliteit beter geworden, aldus de natuurorganisatie. In 2002 werden otters voor het eerst weer uitgezet in het noorden van ons land. Inmiddels is de otter onder meer terug in Friesland, Gelderland en Overijssel.

Naast Zuid-Hollands Landschap hebben ook de provincie Zuid-Holland en Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard zich ingezet voor de terugkeer van de otter. Volgens Berend Potjer, gedeputeerde van Zuid-Holland, is de uitzetting van Jan en Leon een mooie mijlpaal in de ontwikkeling van het natuurnetwerk. Hij hoopt dat het ze lukt om te "daten met soortgenoten" uit Reeuwijk, Nieuwkoop en de Biesbosch.

