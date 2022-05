Verdwaalde zieke orka overleden ondanks reddingspoging in Seine

Een zieke orka die in de Franse rivier de Seine verdwaald was geraakt, is maandag overleden. Ondanks een reddingsactie is het niet gelukt het dier naar de oceaan te leiden.

Door NU.nl

De orka werd dood aangetroffen door leden van actiegroep Sea Shepherd. Het dier was terminaal ziek en leed veel pijn. Daardoor hadden experts eerder op maandag nog euthanasie voor de orka aangeraden.

Wetenschappers ontdekten op foto's dat de orka last had van zwarte schimmel (mucormycose), een ziekte die nog niet eerder bij walvissen in Europa was waargenomen. Bij mucormycose infecteert de schimmel de huid. De infectie kan zich uitbreiden naar het hart, de longen en de hersenen.

Volgens een Franse overheidsfunctionaris verklaarde de ziekte het gedesoriënteerde gedrag van de orka. Hij voegde eraan toe dat de ziekte al in een ver stadium was en waarschijnlijk veel leed veroorzaakte.

De 4 meter lange orka, een mannetje, werd op 16 mei voor het eerst gezien in de monding van de Seine tussen de haven van Le Havre en de stad Honfleur in Normandië. Daarna zwom het dier tientallen kilometers stroomopwaarts naar de stad Rouen.

Zaterdag werd een reddingsactie ondernomen, waarbij orkageluiden het zieke dier moesten verleiden om terug te zwemmen naar zee. Maar de orka reageerde verward en onregelmatig. Om meer stress te voorkomen, werd de actie 's avonds afgeblazen.

