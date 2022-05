Drone moet verdwaalde orka met geluiden terug naar zee loodsen

De Franse overheid wil een verdwaalde orka van de rivier de Seine naar de zee brengen met behulp van orkageluiden. Er wordt een drone ingezet om de geluiden uit te zenden en het dier te volgen op zijn route. Het op drift geraakte dier verkeert in slechte gezondheid.

Het plan is bedacht tijdens een bijeenkomst met nationale en internationale wetenschappers. Deze methode maakt het mogelijk om schepen weg te houden van de route van het dier", zei de lokale overheid.

Schepen in de nabijheid van het dier zouden zijn "stress kunnen verergeren en zijn overleving in gevaar zou kunnen brengen", aldus de verklaring. De gezondheid van de walvis verslechtert nu hij in zoet rivierwater verblijft. Het dier moet dus zo snel mogelijk terug naar de oceaan.