Brandweer bevrijdt op A1 automobiliste die bijna door hond werd gewurgd

De brandweer moest zaterdag uitrukken voor een bizarre beknelling op de A1 bij Oldenzaal. Een automobiliste werd bijna gewurgd door de riem van haar hond. Het dier was in de rijdende auto aan de wandel gegaan en had zo de riem om de nek van zijn baasje gemanoeuvreerd.

Door NU.nl

De vrouw was een eindje gaan rijden met haar elektrische auto om de accu op te laten. Het hondje, dat op de achterbank zat, besloot rondjes door de wagen te gaan lopen. Hierdoor draaide hij de riem die hij droeg per ongeluk om de nek van zijn baasje, meldt RTV Oost.

De automobiliste raakte in paniek en zette haar auto stil op de vluchtstrook. Daar belde zij 112 met de vraag of iemand haar uit haar benarde positie kon bevrijden.

Nadat de vrouw was bevrijd, kon zij weer verder rijden. De hulpdiensten eisten wel dat het dier ditmaal beter vastgezet werd in de wagen, om te voorkomen dat hetzelfde probleem zich nog een keer zou voordoen.

