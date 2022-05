Na twee kippenstalbranden nu al tien keer zoveel dode dieren als in heel 2021

Bij een stalbrand in het Overijsselse Varsen zijn woensdag 25.000 kippen omgekomen, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland na vragen van NU.nl. Doordat een maand eerder 43.000 kippen omkwamen bij een brand in een megastal in het Noord-Brabantse Heusden, is het totale aantal bij stalbranden omgekomen dieren nu al vertienvoudigd ten opzichte van 2021.

Vorig jaar overleden 6.915 dieren door 35 stalbranden, meldde het Verbond van Verzekeraars in april. Dat waren er een stuk minder dan de bij 54 stalbranden omgekomen 108.754 dieren van een jaar eerder.

Toch vonden ondernemersorganisatie LTO Nederland, dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier en dierenrechtenorganisatie Animal Rights het nog te vroeg voor enthousiasme, lieten ze in een reactie op de cijfers van het Verbond van Verzekeraars aan NU.nl weten.

"Er hoeft maar één brand in een stal met pluimvee te zijn en dan zijn de getallen opeens heel anders", reageerde portefeuillehouder Gezonde Dieren Jeannette van de Ven namens LTO.

De twee recente kippenstalbranden bevestigen volgens Animal Rights dat de daling van het aantal stalbranden in 2021 geen trend is. "Dat we in zo'n korte tijd weer zo'n afschuwelijk groot aantal slachtoffers zien, bevestigt alleen maar wat we dachten: er zijn niet opeens fundamentele verbeteringen op het gebied van brandveiligheid uitgevoerd", zegt een woordvoerder woensdag namens de dierenrechtenorganisatie.

Keihard oordeel over kabinetsaanpak stalbranden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) had in maart 2021 een keihard oordeel over de aanpak van stalbranden door het kabinet.

Dat bij een stalbrand 130.000 kippen of 7.000 varkens omkomen, beschouwt de overheid volgens de OVV als een "acceptabel risico".

Het kabinet kondigde in oktober nieuwe regels aan om het aantal dodelijke stalbranden te halveren. Volgens LTO Nederland was het moeilijk om boeren mee te krijgen met nieuwe regels. Die zouden brandveiligheid toen "niet sexy" hebben gevonden.

