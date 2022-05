Toename aangespoelde dolfijnen rond Zwarte Zee mogelijk door oorlog Oekraïne

De afgelopen maanden zijn er opvallend veel dode dolfijnen aangespoeld op kusten rondom de Zwarte Zee. Volgens wetenschappers worden de dieren verjaagd door Russische oorlogsschepen en 'oorlogslawaai' vanuit Oekraïne.

Volgens de Turkse Stichting voor Maritiem Onderzoek (TUDAV) zijn er sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al meer dan tachtig dolfijnen aangespoeld op Turkse stranden. Het onderzoeksinstituut noemt dat "buitengewoon".

Ook aan de Bulgaarse kust zijn meer aangespoelde dolfijnen gevonden. Veel van de zoogdieren vertonen geen verwondingen, waardoor niet direct duidelijk is waarom ze zo massaal aanspoelen.

Een mogelijke verklaring is volgens Turkse, Oekraïense en Bulgaarse onderzoekers dat de dolfijnen worden weggejaagd uit de Zwarte Zee door de Russische oorlogsschepen die zich daar bevinden. De onderzoekers spreken van "akoestische trauma's" bij de dieren.

Ook "oorlogslawaai" dat onder water te horen is, zou de dieren afschrikken en dwingen naar het zuiden te zwemmen. Mogelijk raken ze daardoor gedesoriënteerd, waardoor ze sneller aanspoelen. Daarnaast raken de dolfijnen in groteren getale verstrikt in vissersnetten, waardoor ze verdrinken.