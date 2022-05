Dierenarts verdacht van vervalsen papieren in zaak rond louche puppyhandel

Een dierenarts uit de buurt van Eindhoven is dinsdag door de politie aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. De dierenpolitie kwam de man op het spoor tijdens een onderzoek naar louche puppyhandel in Veldhoven.

Door NU.nl/ANP

De 63-jarige man zou niet alleen gerommeld hebben met medicijnen die hij voorschreef. Volgens de politie knoeide hij ook met dierenpaspoorten, die hij uitgaf en verkeerd zou hebben ingevuld. Ook vulde hij de verplichte informatie op een dierenpaspoort niet in.

De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De woning en werkruimte van de man zijn doorzocht. Bij het onderzoek is ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken.

Sinds januari kwam bij de politie een toenemend aantal meldingen over louche puppyhandel binnen, vanaf meerdere adressen in Veldhoven. Volgens de politie werden de meeste pups na verkoop ziek en hebben ze geen chip, terwijl die wettelijk verplicht is.

Ook zouden de pups op te jonge leeftijd van de moeder gescheiden zijn en verkocht zijn. Bovendien blijken de pups niet raszuiver te zijn en zou het gaan om kruisingen.

Verkoper vertelt ander verhaal

De verkoper vertelt een heel ander verhaal, aldus de politie. Tijdens de overdracht van de diertjes zou worden verteld dat de honden gezond zijn en zijn voorzien van paspoort, chip en alle benodigde inentingen. Achteraf blijkt het volgens de politie toch heel anders te zijn.

In maart nam de politie bij een handelaar in Veldhoven zeven vermoedelijk illegaal geïmporteerde puppy's in beslag. De politie kwam de puppy's na tips op het spoor, en bovendien liep al een onderzoek naar het illegaal importeren en verkopen van puppy's vanaf dit adres.

Volgens de politie zijn in en rond Veldhoven mogelijk meerdere adressen betrokken bij de illegale import en verkoop van puppy's. Bij de puppy's zaten geen paspoorten en vaccinatieboekjes en ze waren ook niet gechipt.

De politie roept mensen ertoe op geen pups te kopen die niet aan de regels voldoen en bij twijfel 144 te bellen.

