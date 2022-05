Tientallen verwaarloosde dieren in beslag genomen bij Overijssels bedrijf

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandagmiddag tientallen dieren in beslag genomen bij een bedrijf in de provincie Overijssel. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

Door Afran Groenewoud

Het gaat om twee paarden, vier honden, zes geiten, dertig konijnen en 25 kippen en duiven, meldt de NVWA. Veel dieren zijn mager, hebben huid- en vachtproblemen en onvoldoende water en voer tot hun beschikking.

Tegen de eigenaar loopt al een strafrechtelijk traject. Het bedrijf mag vanwege een eerdere veroordeling bedrijfsmatig geen dieren houden.

Een dierenarts van de NVWA concludeerde dat de dieren slecht zijn verzorgd. Ze worden elders opgevangen.

Een woordvoerder van NVWA kan tegen NU.nl niet precies zeggen hoe vaak de autoriteit zoveel dieren tegelijk in beslag neemt. "Het gebeurt gelukkig niet iedere week, maar elk geval is er één te veel."

