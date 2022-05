Brandweer bevrijdt twaalf babyeenden uit benarde situatie in Almere

Twaalf babyeenden en een moedereend zijn donderdagmiddag gered van de overkapping van een winkel in Almere. De eendenfamilie kwam met de schrik vrij en is door de hulpdiensten naar de sloot gebracht.

Boven de winkel zit een balkon waarop een eend een nest had gemaakt. Het ging mis toen de moeder er met haar kroost vandoor wilde gaan.

Twee pasgeboren eenden schoten in een regenpijp. De andere eenden besloten de sprong van het dak te wagen, vertelt een woordvoerder van de dierenambulance. Omstanders en medewerkers van de dierenambulance wisten de dieren op te vangen.

Toen de tien eenden gered waren, moest de brandweer nog op zoek naar de twee andere pechvogels. Ze bleken via de regenpijp in de afvoer onder de straat te zijn gegleden. Brandweerlieden braken een stukje van de straat open om de eenden uit hun benarde situatie te bevrijden. Daarna zijn de eenden in de sloot gezet.