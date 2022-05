Nederlandse ratten en muizen zijn steeds slechter te bestrijden met gif

05 mei 2022 om 11:52

In steeds meer delen van Nederland gaan ratten en muizen niet meer dood door giftige bestrijdingsmiddelen. De resistentie van de diertjes verschilt per regio. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en Wageningen University & Research, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Door NU.nl/ANP

In het onderzoek werden ruim tweeduizend knaagdieren onderzocht. De meeste daarvan waren bruine ratten en huismuizen.

Van deze laatste groep bleek 38 procent resistent tegen gif. Van de onderzochte bruine ratten was 17 procent minder gevoelig voor giftige bestrijdingsmiddelen.

Deze cijfers zijn landelijke gemiddelden. Op regionaal niveau zien de onderzoekers verschillen. In sommige regio's werden enkel resistente ratten gevonden, in andere regio's helemaal geen. Hetzelfde geldt voor onderzochte muizen.

Het gevolg van de resistentie is dat de knaagdieren minder effectief te bestrijden zijn. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde het onderzoeksrapport deze week naar de Tweede Kamer en benadrukt het belang van monitoring, preventie en bestrijding zonder chemische middelen.

Per januari 2023 worden de regels aangescherpt. Dan mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven chemische middelen gebruiken bij de bestrijding van ratten en muizen.

Beeld: ANP

Aanbevolen artikelen