Noord-Holland meldt sporen wolf: dier nu alleen nog niet gezien in Zuid-Holland

29 apr 2022 om 20:58 Update: 5 minuten geleden

Noord-Holland bevestigt vrijdag dat er sporen van een wolf zijn gevonden. Daarmee is het dier nu in bijna heel Nederland gezien, behalve in de provincie Zuid-Holland.

Door NU.nl/ANP

De wolven hebben in Nederland alleen in Gelderland en Drenthe territorium uitgekozen. In de andere provincies, waaronder Noord-Holland, gaat het vermoedelijk om een zwerfwolf die op zoek is naar een eigen onderkomen.

In het Goois Natuurreservaat in Noord-Holland werd op 6 april een dode ree met verwondingen gevonden. Uit DNA-onderzoek is nu gebleken dat de ree was aangevallen door een wolf. "Dat wil niet zeggen dat de wolf een nieuw territorium heeft", aldus de provincie. "Want er zijn verder geen sporen als uitwerpselen gevonden of waarnemingen gedaan."

Beheerders van het Goois Natuurreservaat hebben camera's geplaatst in de hoop de wolf te kunnen filmen. Volgens de beheerders is er voldoende ruimte en is het roofdier er welkom.

Sinds kort loopt er ook een wolf in de Noordoostpolder in de buurt van Bant. Wolvendeskundigen hebben beelden gezien op grond waarvan ze kunnen vaststellen dat er inderdaad een wolf rondzwerft. Het is niet bekend of dit een passerende wolf is of dat het dier al enige tijd in Friesland verblijft.

De Zoogdiervereniging raadt veehouders aan direct wolfwerende hekken rondom schaaps- en geitenkuddes te plaatsen als er een wolf is gesignaleerd.

2:53 Afspelen knop De wolf lijkt een blijvertje: hoe gaan we met het roofdier om?

Beeld: ANP

