Pitbull of poedel? Ras zegt niet veel over de agressie van een hond

29 apr 2022 om 06:34 Update: 17 minuten geleden

Het ras van een hond heeft nauwelijks invloed op het gedrag van het dier. Een golden retriever hoeft niet per se vriendelijk te zijn en niet elke rottweiler is per definitie agressief. Dit komt naar voren in een donderdag in het tijdschrift Science verschenen studie onder ruim tweeduizend honden.

Wetenschappers van onder meer de universiteiten van Harvard en Massachusetts onderzochten het DNA van 2.155 honden en namen enquêtes af bij 18.385 eigenaren van de huisdieren. Gemiddeld komt slechts 9 procent van het gedrag van een hond voort uit het ras van het dier, concluderen de onderzoekers.

"Onderscheidende kenmerken van bijvoorbeeld een golden retriever zijn de vorm van de oren, de kleur en hoeveelheid vacht en de grootte van het dier", legt onderzoekster Elinor Karlsson uit aan het Franse persbureau AFP. "Het ras bepaalt niet of het dier ook vriendelijk is."

De leeftijd van een hond is volgens de onderzoekers van grotere invloed op het gedrag dan het ras. Toch konden de onderzoekers wel enkele karaktertrekken onderscheiden op basis van rassen. Zo zijn labradors minder geneigd te janken, al doet 8 procent van de dieren dit wel. Zo'n 90 procent van de windhonden begraaft nooit speelgoed, terwijl 3 procent dit juist regelmatig doet.

Met het onderzoek naar het gedrag van de viervoeters hopen de wetenschappers meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de dieren zich ontwikkelen.

