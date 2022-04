Honingbij opnieuw op nummer één bij Nationale Bijentelling

24 apr 2022 om 21:37 Update: een uur geleden

De honingbij staat net als de voorgaande jaren met grote voorsprong op één tijdens de vijfde Nationale Bijentelling, met 12.500 getelde exemplaren. De rosse metselbij staat net als vorig jaar op de tweede plek, gevolgd door de gehoornde metselbij.

Door NU.nl/ANP

De gehoornde metselbij lijkt zich definitief te vestigen als een van de algemeenste Nederlandse tuinbijen. Dat het diertje vaker is gespot is opvallend volgens bijenexpert bij Naturalis Koos Biesmeijer.

"Deze soort was tien jaar geleden nog schaars in een groot deel van Nederland, maar is afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Het lijkt er sterk op dat de gehoornde metselbij profiteert van het warmer wordende klimaat in ons land."

Over het algemeen werden er relatief meer wilde bijen geteld en minder honingbijen. "Vorig jaar was een op de drie bijen een honingbij, nu was dat er een op de vijf", aldus Biesmeijer. Mogelijk zijn er meer honingbijen afgelopen winter overleden door het het zachte en vochtige weer.

Meer dan drieduizend mensen hebben dit weekend ruim 67.000 bijen en zweefvliegen geteld. Vorig jaar telden een recordaantal van ruim elfduizend mensen ruim 168.000 bijen.

"Er waren dit jaar minder tellers dan vorig jaar, misschien door de wind en start van de meivakantie. Maar gelukkig is er wel in het hele land geteld, waardoor er sprake is van een goede dekking", aldus Biesmeijer. Laatkomers kunnen hun telresultaten nog tot maandag 20.00 uur doorgeven via nationalebijentelling.nl.

Het tellen van bijen tijdens de Nationale Bijentelling is belangrijk omdat onderzoekers zo meer te weten komen hoe het met de verschillende populaties gaat in ons land. Om een goed overzicht te krijgen moet er vijf jaar achter elkaar geteld worden. Dan wordt ook duidelijk welke effecten de weersomstandigheden hebben op de bijenpopulatie, zoals een koude winter. Met deze informatie zijn de bijen beter te beschermen. Uit de afgelopen vier tellingen is gebleken dat de bijenpopulatie stabiel is gebleven.

Beeld: ANP

