Kat die vermist raakte in Schotland na vijf jaar teruggevonden op booreiland

22 apr 2022 om 21:20 Update: 5 minuten geleden

Een kat die vijf jaar geleden vermist raakte in de Schotse havenstad Peterhead is vrijdag aangetroffen op een booreiland voor de Schotse kust. Doordat kat Dexter gechipt was kon het huisdier herenigd worden met zijn baasje.

Door NU.nl

De kat kwam uit een container gekropen die was ingescheept in Peterhead, vertellen werknemers op het booreiland tegen de BBC. Ze waarschuwden de lokale dierenbescherming, die het dier vrijdag per helikopter ophaalde.

Bij controle van de chip bleek dat het beest jarenlang heeft rondgehangen bij de gevangenis van Peterhead. Daar was Dexter omgedoopt tot 'One-eyed Joe' en werd hij gevoerd door het bewakingspersoneel. De cipiers waren volgens de berichten gek op hem en vertroetelden hem.

Het baasje van Dexter was blij hem weer te zien. De kat was altijd al een "uitgaand" type, laat ze weten aan de BBC. "Toen hij verdween hebben we nooit meer iets over hem gehoord en we hadden ook nooit verwacht hem terug te zien."

Beeld: ANP

