Kans op tekenbeet het grootst in Drenthe, minste kans in Zuid-Holland

25 apr 2022 om 07:00

In Drenthe loop je de grootste kans op een tekenbeet en in Zuid-Holland worden relatief de minste tekenbeten gemeld. Dat concludeert het RIVM maandag uit ruim 80.000 meldingen die tot dusver zijn doorgegeven via Tekenradar.nl.

Door NU.nl

Op Tekenradar.nl, die tien jaar geleden werd opgezet, kunnen mensen aangeven of ze een tekenbeet bij zichzelf hebben ontdekt.

De meeste mensen deden melding van een tekenbeet in Gelderland (14.679), Noord-Brabant (8.238) en Noord-Holland (7.207). Maar als je ook kijkt naar het aantal inwoners van een provincie, dan kwam een tekenbeet het vaakst voor in Drenthe. Daar werden namelijk 1.215 meldingen per 100.000 inwoners gedaan. De kleinste kans op een tekenbeet heb je in Zuid-Holland, waar per 100.000 inwoners 149 meldingen werden gedaan.

De meeste tekenbeten worden in de zomer gezien. Vooral in de maanden juni en juli ontdekken veel mensen dat ze gebeten zijn door een teek: de helft van het aantal meldingen komt uit die maanden.

Kans op ziekte van Lyme zo'n 2 tot 3 procent

Elk jaar krijgen Nederlanders gezamenlijk zo'n anderhalf miljoen tekenbeten. Op basis van de 80.000 meldingen die via de website worden gedaan, kunnen onderzoekers de regionale spreiding vergelijken en nagaan waardoor sommige tekenbeten een hoger risico op Lyme geven, legt RIVM-onderzoeker Kees van den Wijngaard uit.

Bij 27.000 mensen per jaar mondt een tekenbeet namelijk uit in de ziekte van Lyme, waarbij ze vaak een rode ring of vlek op de huid ontwikkelen. Soms ontstaan ook ernstiger klachten aan zenuwstelsel of gewrichten. Na behandeling met antibiotica verdwijnen de klachten meestal weer, maar per jaar houden duizend tot vijftienhonderd mensen langdurig klachten.

Het onderzoek via Tekenradar.nl heeft laten zien dat ongeveer 20 procent van de teken besmet is met de lymebacterie. Maar de kans op de ziekte na een tekenbeet is gemiddeld zo'n 2 tot 3 procent. Die kans wordt nog kleiner als je de teek snel verwijderd.

Het onderzoek wordt vanaf vandaag uitgebreid: mensen kunnen nu wekelijks via Tekenradar.nl doorgeven of ze zijn gebeten. "Zo kunnen we mensen dus veel preciezer laten zien wanneer de kans op tekenbeten het grootst is", aldus RIVM-onderzoeker Van den Wijngaard.

Beeld: Getty Images

