Boeren en dierenwelzijnorganisaties: 'Optimisme daling stalbranden te vroeg'

21 apr 2022 om 11:15 Update: 17 minuten geleden

In 2021 zijn veel minder dieren omgekomen door stalbranden dan in het jaar ervoor. Toch vinden ondernemersorganisatie LTO Nederland, dierenwelzijnorganisatie Wakker Dier en dierenrechtenorganisatie Animal Rights het nog te vroeg voor enthousiasme, laten ze weten aan NU.nl.

Door Afran Groenewoud

Vorig jaar overleden 6.915 dieren door stalbranden. Dat waren er een stuk minder dan de 108.754 omgekomen dieren van een jaar eerder, meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag.

Nederlandse boeren kregen vorig jaar te maken met 35 stalbranden. Ook dat is een daling ten opzichte van de 54 die een jaar eerder werden gemeld.

Volgens Wakker Dier is het te vroeg om te zeggen dat de daling een gevolg is van brandveiligheidsmaatregelen. "Tot nu toe ziet het er mooi uit", laat een woordvoerder van de dierenwelzijnorganisatie weten aan NU.nl. "Maar het kan ook komen doordat er bijvoorbeeld geen kippenstal in vlammen is opgegaan; bij zo'n brand gaat het snel qua omgekomen dieren."

LTO Nederland onderschrijft dat nog niet gesproken kan worden van een dalende trend. "Er hoeft maar een brand te zijn in een stal met pluimvee en dan zijn de getallen opeens heel anders", zegt portefeuillehouder Gezonde Dieren Jeannette van de Ven namens de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders.

Bij een oordeel over brandveiligheid zou de nadruk vooral liggen op aantallen branden en omgekomen dieren, in plaats van op brandpreventiemaatregelen.

Kritisch rapport OVV nog steeds actueel

Van de Ven stelt bovendien dat het vanwege een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit 2021 voorbarig is om te zeggen dat de aanpak van stalbranden goed gaat. Wel zou het bewustzijn bij veehouders zijn toegenomen. "Twee maanden geleden hadden we 450 deelnemers aan een webinar over brandveiligheid", voert ze als voorbeeld aan. "Bij eerdere edities waren dat er slechts 200."

Ook Animal Rights vindt het te vroeg voor optimisme. De dierenrechtensorganisatie stelt dat 2021 niet representatief is. "Veel stallen stonden leeg door corona en vogelgriep", licht een woordvoerder toe in gesprek met NU.nl. "Daardoor is er geen garantie dat de afname van het aantal door stalbranden omgekomen dieren structureel is."

Beeld: ANP

