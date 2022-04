Zeehond gespot in de Lek bij Nieuwegein: 'Niet de plek waar je het dier verwacht'

In de Lek bij Nieuwegein, op zo'n 85 kilometer van de Noordzee, is afgelopen weekend een zeehond gespot. "Dat is niet de plek waar je een zeehond verwacht", zegt dierverzorger Jarco Havermans van opvangcentrum Ecomare tegen NU.nl. Bovendien komt het in Nederland maar een paar keer per jaar voor dat een zeehond in zoet water opduikt.

Voorbijgangers spotten de zeehond zaterdag in de Lek in Vreeswijk. Een Nieuwegeiner wist het dier te filmen toen het richting de kant kwam zwemmen. Ze stuurde haar filmpje afgelopen weekend op naar het AD.

Havermans heeft de beelden gezien en hoewel het dier van ver is gefilmd, bestaat er voor hem geen twijfel: dit is onmiskenbaar een zeehond. Hij durft alleen niet te zeggen of het om een gewone of een grijze zeehond gaat. "Dat is lastig te zien."

Volgens de dierverzorger komt het misschien één, twee of drie keer per jaar voor dat een zeehond in zoet water opduikt. In de Lek, niet ver van Nieuwegein, zwom een paar jaar geleden ook al een zeehond. Eerdere jaren zorgden zeehonden al eens voor opschudding in de grachten van Amsterdam en Utrecht. En in de binnenwateren van Den Helder zwemt volgens Havermans al een aantal jaar een zeehond. "Die heeft zelfs een jong gekregen."

Het toont volgens Havermans aan dat zeehonden prima gedijen in zoet water. Het dier, dat eigenlijk thuishoort in zee, kan ook in onze rivieren eten vinden. Ook de weg terug naar zee vinden, moet in principe geen probleem zijn, zolang de zeehond niets mankeert. Overigens kan Havermans op basis van de beelden niet zeggen in welke conditie de in de Lek gespotte zeehond verkeert.

Zeehond vermoedelijk meegelift met migrerende vissen

Om zo ver stroomopwaarts te komen, heeft de zeehond een aantal obstakels zoals sluizen moeten bedwingen. Die waren er vroeger - maar dan hebben we het over zo'n honderd jaar geleden - een stuk minder, waardoor zeehonden veel vaker in rivieren zwommen.

Havermans vermoedt dat de zeehond bij Nieuwegein is meegelift met migrerende vissen die gebruikmaken van tijdelijke openingen in dammen en sluizen om in zoet water te komen.

Verder is het niet vreemd dat de zeehond (voor zover bekend) alleen is. "Zeehonden zijn solistische dieren. Ze liggen op het wad vaak wel in grote groepen, maar dat is bij gebrek aan goede ligplekken. Anders zouden ze veel vaker alleen liggen. Ze jagen bijvoorbeeld ook alleen", zegt de dierverzorger.

Het is onbekend of de zeehond nog bij Nieuwegein rondzwemt. De kans is groot dat het dier daar alweer weg is, "want het blijven zeehonden". Anders zou het dier redelijk makkelijk te spotten moeten zijn, omdat het vaak naar de oppervlakte moet om adem te halen.

