'Monsterwesp' nu alweer in vier provincies gesignaleerd

19 apr 2022 om 08:59 Update: 20 minuten geleden

Op verschillende plekken in het land is de Aziatische hoornaar, oftewel de 'monsterwesp' alweer gesignaleerd. Volgens het platform Stop invasieve exoten is het jagende insect gespot in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Door NU.nl/ANP

"De exemplaren die nu rondvliegen, zijn koninginnen die eind vorig jaar uitgevlogen en bevrucht zijn, de winter hebben overleefd en een nest aan het bouwen zijn. Elke koningin die nu gevangen wordt, scheelt dus een nest in de zomer," aldus Wilfred Reinhold, de voorzitter van het platform.

De Aziatische hoornaar is een grotendeels zwarte wesp die honingbijen, wilde bijen en hommels eet. Nesten van deze wesp moeten zoveel mogelijk worden vernietigd om verspreiding te voorkomen. De Aziatische hoornaar geldt in Nederland namelijk als ongewenste soort.

Het insect dook in 2017 voor het eerst op in Nederland. De hoornaar werd gezien in Pernis, een dorp nabij Rotterdam. Het nest werd echter niet geruimd, waardoor de koningin kon uitvliegen om meerdere kolonies te stichten. Sindsdien overwintert de exoot in Nederland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de opsporing, de provincie voor de bestrijding.

Beeld: NU.nl/Siga

